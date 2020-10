Les travaux de bitumage de la route Coyah-Dabola ont été lancés ce mercredi 14 octobre 2020 à Linsan, dans la préfecture de Kindia. La cérémonie officielle pour la mise en application de la planche d’essai a été présidée par le président de la République Alpha Condé.

Avec une distance de 370 kilomètres, ces travaux ont débuté en mai 2019. Financés conjointement par la Chine et la Guinée, le coût global de la réalisation des travaux est estimé à 357 millions d’Euros.

Le chantier devrait être officiellement livré avant la fin de 2022, ont annoncé les autorités qui en assurent les travaux.

Dans son message, le ministre des travaux publics a rappelé l’importance des rectifications qui ont permis de réduire 12 kilomètres.

« Après le temps mis pour les investissements, le temps pour les études et la procédure d’appel d’offres, nous sommes en train de reconstruire avec la clairvoyance et la vision du chef de l’État, 521 kilomètres (Coyah-Kindia-Mamou-Dabola-Kouroussa). Aujourd’hui, c’est la planche d’essai pour le volet Coyah-Kindia-Mamou-Dabola, long de 370 kilomètres qui est revenu à 354 kilomètres. Parce que des montagnes ont été évitées et on a essayé de faire en sorte que les agglomérations soient évitées pour qu’il ait moins de kilométrage pour arriver à Dabola. Donc nous sommes pratiquement à la phase de finalisation des premiers 81 kilomètres. C’est donc les premiers bitumes qui sont lancés aujourd’hui par le chef de l’État», a fait savoir Moustapha Naité.

Pour sa part, le chef de la mission de contrôle du bureau d’études EGIS, Mohamed Chahed a rappelé que le retard dans l’exécution des travaux est dû à la pandémie du covid-19 qui a été annoncée en Guinée au moins de mars dernier.

Cependant, il rappelle que les travaux reprendront à partir de ce mois d’octobre.