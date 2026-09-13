LDC CAF : le Horoya AC renverse la JS Saoura à Conakry et se qualifie pour le deuxième tour

Le Horoya AC s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Battus à l’aller en Algérie, les champions de Guinée ont renversé la JS Saoura (3-1), ce dimanche, au stade du 28-Septembre de Conakry.

Le Horoya AC inaugure de la meilleure des manières l’homologation temporaire du stade du 28-Septembre. Pour son retour à domicile en compétitions interclubs de la CAF, le club de Matam s’est offert une précieuse victoire face aux Algériens de la Jeunesse Sportive de Saoura.

Le Horoya renverse la situation en fin de match

Dès l’entame de la rencontre, les Matamkas prennent les devants grâce à un penalty transformé par Yakhouba Gnagna Barry à la 17e minute. Fort de cet avantage, le HAC gagne progressivement en confiance, mais ne parvient pas à inscrire un deuxième but avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Algériens reviennent avec de meilleures intentions et égalisent à la 56e minute. Un but qui complique davantage la mission des champions de Guinée, désormais contraints d’inscrire deux buts supplémentaires pour espérer poursuivre leur aventure continentale.

Poussés par leur public, les Rouge et Blanc ne renoncent pas et finissent par renverser complètement la situation dans les dernières minutes. Morlaye Sylla remet le HAC devant à la 90e minute, avant que Salif Koulibaly ne scelle définitivement la qualification dans le temps additionnel, à la 90+2e minute.

Score final : 3-1 en faveur du Horoya AC, qui valide ainsi son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Les champions de Guinée affronteront désormais les Soudanais d’Al-Merrikh au prochain tour.