À l’approche de la rentrée scolaire, le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) reste vigilant. Après avoir annoncé l’élaboration et le dépôt d’un mémorandum, l’organisation syndicale a entamé des discussions avec les autorités. Joint par la rédaction de Guinee360 ce 13 septembre 2025, son secrétaire général, Aboubacar Soumah, a fait le point sur l’évolution du dossier.

Il confirme qu’un premier contact a eu lieu avec le gouvernement :

« Nous avons été reçus. C’était le début des négociations. Nous avons présenté nos préoccupations au CNBS, en présence aussi des représentants du ministère de la Fonction publique et du ministère de l’Éducation nationale. La prochaine rencontre est prévue la semaine prochaine, après le retour des ministres actuellement en campagne pour la nouvelle constitution », a déclaré Aboubacar Soumah.

Concernant la menace de boycott brandie il y a quelques semaines, le SLECG reste prudent.

« Pour l’instant, cette position a été exprimée par la base, et nous exécutons ce que la base décide. S’il doit y avoir un changement, il faudra que nous nous retrouvions en assemblée », a-t-il précisé.

Les discussions sur le statut particulier de l’éducation ont également démarré.

« Nous avons rendez-vous lundi avec le département concerné, qui doit nous présenter le projet déjà élaboré. De notre côté, nous indiquerons les montants nécessaires pour les indemnités et primes. Toutefois, nous constatons qu’à trois semaines de la rentrée, l’application de la révision du statut particulier de l’éducation n’a pas encore commencé. »

En cas d’impasse, le syndicat prévient :

« Si aucune avancée significative n’est enregistrée sur le statut particulier de l’éducation, nous serons contraints d’aller vers le boycott de la rentrée scolaire », a averti le SLECG.

En attendant, un message d’apaisement est adressé aux enseignants :

« J’appelle mes collègues à rester calmes et sereins, puisque les négociations ont commencé. Nous sommes confiants que le dialogue aboutira à un consensus acceptable. Le dialogue est toujours porteur d’espoir, et nous sommes très optimistes quant à l’issue. »