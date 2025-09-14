Le Syndicat national de l’enseignement franco-arabe de Guinée (SNEFAG) a tenu, ce samedi 13 septembre 2025, une conférence de presse à la Maison de la presse de Conakry. Au centre des échanges : la situation jugée préoccupante des enseignants contractuels du système franco-arabe.

Dans une déclaration lue par Fanta Lamine Kallo, secrétaire chargée aux questions féminines, le syndicat a dénoncé ce qu’il qualifie de traitement discriminatoire de la part de l’État. « Nous observons avec regret que moins de 2 % des dossiers des enseignants contractuels Franco-Arabe ont été acceptés par l’État, contre plus de 80 % pour ceux des enseignants du système général. Cette différence de traitement crée un sentiment d’injustice et fragilise la motivation de nombreux enseignants qui se consacrent pourtant avec abnégation à la formation de milliers d’élèves guinéens. À titre d’illustration, plus de 40 écoles franco-arabes sont aujourd’hui fermées dans les préfectures de Faranah et de Kissidougou, faute d’enseignants disponibles, en raison du problème non résolu des contractuels », a déploré le SNEFAG.

Le syndicat a ensuite interpellé les autorités en ces termes : « Dans un esprit de dialogue et d’équité, nous prions respectueusement les autorités compétentes de bien vouloir réexaminer ces dossiers, afin que les enseignants en Franco-Arabe puissent bénéficier d’une reconnaissance équitable et de chances similaires à celles de leurs collègues du système général. »

Clôturant son intervention, le SNEFAG a formulé des doléances au gouvernement pour une régularisation rapide de la situation. « Le SNEFAG réaffirme son attachement indéfectible aux idéaux de justice, d’équité et de refondation de l’État, tels qu’incarnés par Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, Président de la République. Il exprime sa pleine confiance dans la volonté du Chef de l’État de faire de la justice sociale et de l’égalité des chances des piliers inébranlables du développement national. Convaincu que le dialogue constructif demeure la voie la plus sûre vers la cohésion et la prospérité, le Bureau Exécutif National du Syndicat National de l’Enseignement Franco-Arabe déclare, avec un profond esprit de responsabilité et de patriotisme, sa disponibilité entière à engager toute concertation ou négociation utile, en vue de parvenir à des solutions justes, équilibrées et durables aux préoccupations légitimes qu’il a portées à la haute attention des autorités compétentes et de l’opinion publique. »