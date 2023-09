Sauf changement de calendrier, le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya est attendu à la 78ème session du sommet des Nations Unies qui s’ouvre le 18 septembre prochain à New York.

Pour l’économiste Alhassane Makanera Kaké, la participation de la Guinée à cette rencontre est très «avantageuse». Pour lui, il est important pour le président Mamadi Doumbouya de prendre part à cette rencontre afin d’exprimer la vision du CNRD devant les chefs d’État et de gouvernement des 193 pays membres.

«Chaque pays doit être présent. Parce que c’est sur cette tribune qu’on expose non seulement la vision de son pays et les positions qu’on adopte pour les plus grands problèmes contemporains ».

Alhassane Makanera pense que le message du président de la transition sur la tribune des Nations-Unies, doit être clair et précis. Pour lui, Colonel Mamadi Doumbouya doit profiter de l’occasion, pour décrire la situation actuelle de la Guinée et expliquer aux institutions internationales comment elles vont accompagner la Guinée dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel.

« Nous sommes dans la transition, on veut le retour à l’ordre constitutionnel pour être dans le concert des nations au même titre que toutes les nations où il n’y a pas de coup d’État. Pour cela, voici ce que nous vous demandons. Pour moi, ce sera le plus grand message. Parce qu’en fait, on ne saurait dire aujourd’hui à cause de la mondialisation et les institutions, ayant obtenu le statut de supranationale, qu’on le veut ou pas, on ne peut pas faire tout seul. Mais il faut aller devant la tribune des Nations Unies, dire haut et fort votre position. Et la Guinée ne doit pas rater cette chance surtout avec les problèmes politiques, économiques, sociaux que nous connaissons. C’est pourquoi, personnellement, j’encourage vivement à ce que nos représentants y soient. Mais avec un programme concret, objectif et réalisable, pour l’intérêt de tous les Guinéens et les pays de la sous-région », a lancé l’économiste.

Colonel Mamadi Doumbouya participe à ce sommet dans un contexte où les acteurs sociopolitiques de son pays dénoncent la manière dont le CNRD est en train de gérer la transition guinéenne. Les forces vives de Guinée à travers son antenne des Etats-Unis, comptent organiser une manifestation devant le siège de l’ONU à New York, à l’occasion du séjour du colonel Doumbouya.

Alhassane Makanera soutient qu’il revient aux autorités américaines de gérer l’immunité accordée aux représentants des différents pays à ce sommet, ainsi que le droit d’exercer la liberté de manifestation.