Le Syli national local aborde un match décisif ce vendredi 15 août 2025 face à l’Algérie, lors de la 8ᵉ édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Avec trois points et une quatrième place dans le groupe C, les hommes de Souleymane Abedi Camara doivent impérativement s’imposer au Mandela Stadium de Kampala (17h locale, 14h TU) pour espérer se qualifier en quarts de finale.

En conférence de presse d’avant-match, ce jeudi 14 août, le sélectionneur guinéen a fixé le cap :

« Nous avons toujours notre destin en main : c’est de gagner pour avoir six points et attendre le résultat des autres, même si ce n’était pas l’objectif au départ. »

Lucide sur la situation, il a reconnu les manquements de son équipe :

« Il y a un manque de maturité et d’expérience. Même si nous travaillons à l’entraînement, les mêmes problèmes persistent. »

Souleymane Abedi Camara veut toutefois voir ses joueurs livrer une prestation exemplaire :

« Demain, il faudra tout donner pour gagner. Même si nous devons quitter la compétition, nous devons le faire avec honneur. »