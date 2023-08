Des jeunes composés d’hommes et de femmes, ont pris d’assaut les rues de Kaloum dans la matinée de ce lundi 13 août 2023. Ils demandent le retour d’Alpha Condé au pouvoir et la libération de Kassory Fofana, Diané et cie, qu’ils estiment être détenus injustement.

Ces jeunes sont munis de pancartes sur lesquelles on peut lire : “Nous préférons le troisième mandat d’Alpha Condé à la dictature des putschistes. Transition mandat mara ! Libérez nos cadres du RPG arc-en-ciel injustement arrêtés. Non à l’ingérence française pour que vive la souveraineté nationale.”

L’ancien président Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2023. Depuis, plusieurs leaders de son parti sont traqués et détenus à la Maison centrale de Conakry. Bien que les manifestations soient interdites sur toute l’étendue du territoire guinéen, les militants du Rpg arc-en-ciel ont bravé cette interdiction.

Il faut souligner qu’une autre manifestation de soutien de la junte au pouvoir, a eu lieu à Kankan dimanche 13 août 2023.