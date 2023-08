Lors des campagnes de l’élection présidentielle de 2010, une rumeur s’était propagée faisant état de l’empoisonnement de l’eau des militants du RPG Arc-en-ciel. 13 ans après ce tragique événement, François Louceny Fall revient sur les faits.

L’ancien ministre des affaires étrangères sous Alpha Condé, s’est prononcé sur cette question chez nos confrères de FIM FM.

« Nous étions en campagne au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2010, la tension était très vive. Ce jour là, il y avait une manifestation sur l’esplanade du palais du peuple et je crois aussi que ce jour-là, le RPG arc-en-ciel organisait une cérémonie aussi en faveur du candidat Alpha Condé. Tous les responsables du RPG étaient là. Au moment où Alpha faisait son discours, comme j’étais assis juste derrière lui, son aide de camps est venu me dire d’informer le président qu’il y a un problème dans la foule. Qu’il y a des filles qui tombent là-bas. Immédiatement, je l’ai informé et effectivement il y avait des enfants qui tombaient et qui se tordaient de douleurs. Nous avons interrompu le meeting et nous sommes partis. Quand je suis arrivé à la maison, Alpha Condé m’a appelé, lorsqu’on s’est rendu à l’hôpital, on a vu des filles qui se tordaient de douleurs et on nous apprend que c’est quelqu’un qui distribuait des bouteilles d’eau de Coyah et les gens ont bu. Donc, voilà la raison de leur douleur. Il y avait plus d’une dizaine de personnes que j’ai vues moi-même. Après les rumeurs ont commencé et les gens ont raconté du n’importe quoi. Cela a failli créer des problèmes parce qu’en Haute-Guinée, ils sont allés dire que c’est l’UFDG qui a empoisonné les militants du RPG arc-en-ciel. Moi, j’étais très triste parce que je ne savais pas qu’on était arrivé-là ».

Plus loin, l’ancien Premier ministre a ajouté : « En tout cas, je n’ai jamais pensé que cela venait de l’UFDG ou une autre ethnie, j’ai toujours dit que l’histoire nous dira un jour la vérité sur ce qui s’est passé. Tout ce que je sais, il y a eu un responsable derrière tout ça. »