Le quartier de Kipé, dans la commune de Ratoma à Conakry, a été durement frappé par de violentes inondations survenues dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet 2025. Le bilan humain fait état d’un mort et de deux blessés, tous de nationalité sierra-léonaise, tandis que des dégâts matériels importants ont été enregistrés dans plusieurs secteurs du quartier.

Selon des témoignages recueillis sur le terrain, le drame s’est produit aux alentours de 1h du matin dans la zone du Centre émetteur, où un mur s’est effondré sur trois ouvriers sierra-léonais qui dormaient dans une tente installée près de leur chantier.

« Ce sont trois jeunes Léonais qui étaient sous une tente. Le mur d’une maison voisine s’est effondré sur eux pendant qu’ils dormaient. L’un est mort sur place, les deux autres ont été évacués à l’hôpital sino-guinéen », a confié une habitante, témoin indirecte des faits.

« Ces jeunes travaillaient pour une société chinoise sur un chantier à Kipé. Ce matin même, leurs responsables sont venus leur demander de rentrer chez eux »,a-t-elle renchérit.

Des dégâts matériels à Kipé Dadya

À environ 500 mètres de là, dans le secteur Kipé Dadya, une autre inondation a provoqué l’effondrement d’un mur sur une habitation située près de la pharmacie Nouni. Si aucune victime n’est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables.

« Vers 23 heures, l’eau a envahi la cour de nos voisins, et leur clôture s’est effondrée sur notre maison. Heureusement, tous les enfants étaient déjà sortis de la pièce », a témoigné Assoumane 2 Camara, agent judiciaire de l’État et résident des lieux.

Les images prises sur place montrent des biens éparpillés et trempés par les eaux. M. Camara a salué l’élan de solidarité des voisins, tout en appelant à une réaction concrète des autorités.

« Le maire, le chef de quartier et le chef de secteur sont venus constater les faits. Ils ont pris des photos et promis de revenir. Mais au-delà, je lance un appel à la direction nationale de l’habitat : il est urgent de respecter les normes d’urbanisation. Les citoyens aussi doivent laisser des canaux de passage pour les eaux pluviales lorsqu’ils construisent. Cela permettrait de réduire les risques d’inondation. »

Ces inondations relancent le débat sur la vulnérabilité des quartiers urbains de Conakry face aux fortes pluies saisonnières, souvent aggravées par l’urbanisation anarchique, l’absence de drainage efficace et la non-application des règles d’aménagement.

Alors que la saison des pluies bat son plein, les habitants de Kipé, comme bien d’autres, vivent dans l’inquiétude, redoutant que d’autres épisodes tragiques ne surviennent.