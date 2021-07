Ce mercredi 14 juillet 2021, les leaders de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique ont procédé à la signature d’une charte pour le passage de l’ANAD d’une alliance électorale à une alliance politique.

La signature du protocole d’accord a eu lieu au siège de l’UNAD, en présence de plusieurs leaders de l’opposition notamment Cellou Dalein Diallo, Edouard Zoutomou Kpoghomou de l’UDRP, Jacques Gbonimy de l’UPG et plusieurs autres responsables de mouvements ayant accompagnés la candidature de président de l’UFDG à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Sans surprise, c’est l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo qui a été porté à la tête de l’ANAD pour un mandat d’un an renouvelable, une seule fois. A l’occasion de cette signature, le principal opposant au régime Condé se dit déterminé à poursuivre la « lutte », pour dit-il, l’unité nationale et la construction d’une démocratie apaisée en Guinée.

« Nous avons fait preuve d’un courage extraordinaire admiré et respecté par l’opinion nationale et internationale en continuant à tenir debout en dénonçant la délinquance électorale. Personne n’a été effrayer des intimidations et nous avons continué le combat jusqu’aujourd’hui. Mais, cette épreuve vécue ensemble nous a rendu plus fort. C’est comme si Alpha Condé était venu pour diviser les Guinéens. Lorsque vous dîtes que vous vous battez pour l’unité nationale, pour la promotion de la fraternité dans ce pays, vous devez combattre Alpha Condé parce-que c’est un facteur de division. Nous avons décidé de mettre ensemble nos énergies, efforts pour construire une démocratie apaisée et un État de droit, un État fort, neutre et impartiale. Capable de garantir la liberté à chaque citoyen le respect du droit et l’exercice de tous ses droits en faisant la promotion de la fraternité entre les fils de ce pays. Vous voulez que votre pays soit régi par les principes de l’état de droit et de la bonne gouvernance, vous voulez vous battre dans l’instauration d’une belle démocratie dans votre pays, vous devez vous opposer à Alpha Condé », a lancé le président de l’UFDG.

Pour rappel, l’ANAD est composée de 37 partis politiques et plus de 500 mouvements.