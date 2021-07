Les accidents de la circulation mortels ou graves dont sont victimes les conducteurs de motos dans la région de Labé sont innombrables. Le plus souvent ces accidents sont dû à l’excès de vitesse, au non respect du code de la route mais aussi et surtout au non port du casque, face à cette situation qui ne cesse d’endeuiller les familles, la police annonce le port obligatoire du casque. Ce mardi 13 juillet, les agents de la police routière sont sortis sur le terrain pour faire respecter la consignes.

Mamadou Mouctar Diallo conducteur de taxi-moto rejoint la décision «l’annonce a été faite à la radio car les victimes d’accidents sont souvent touchés à la tête. Moi je ne sors jamais sans mon casque, en plus ça, c’est pour nous protéger d’ailleurs s’il y’a une possibilité il faut même donner un casque au passager »

Mamadou Korka Ly n’était pas au bain de la situation à la sortie de son domicile mais promet« je n’étais pas informé à l’avance mais comme j’ai un casque à la maison, dès demain je viendrai avec, les agents routiers sont en ville, ils ont déjà interpellé certains conducteurs de moto mais moi j’ai échappé belle»

Boubacar Barry comme beaucoup d’autres personnes pensent que c’est la prudence dans la circulation qui compte « moi j’étouffe avec un casque à la tête, toutefois, pour éviter de payer une contravention je suis obligé, c’est pourquoi je suis parti à la maison chercher mon casque ».

Rien que la semaine dernière, trois personnes ont périt dans des accidents de la circulation sur des engins à deux roues, dont une femme et son bébé.

Tiguidanké Diallo correspondante de Guinée360 à Labé