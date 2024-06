En visite de travail à Conakry, la sous-secrétaire américaine chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits humains, a animé un point de presse le jeudi 13 juin 2024, à l’Ambassade des États-Unis en Guinée. À cette occasion, Uzra Zeya a interpellé le gouvernement guinéen sur la situation des médias privés.

La diplomate a d’abord fait savoir que les États-Unis croient au rôle primordial d’une presse libre dans la promotion de la transparence et de la responsabilité. À cet effet, ils exhortent le gouvernement à veiller à “ce que les journalistes puissent informer librement sans restriction ou craintes de représailles’’.

“Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les médias indépendants pour assurer un accès continu au service des télécommunications, y compris l’internet et la radio’’, souligne Uzra Zeya tout en demandant “vivement au gouvernement de veiller à ce que les médias disposent des ressources dont ils ont besoin pour faire leur travail pour informer librement. En Guinée, nous mettons tout en œuvre pour promouvoir la liberté d’expression et la liberté de la presse. C’est pour cela que nous travaillons avec les partenaires locaux, dans une approche collaborative, pour renforcer le paysage médiatique et relever les défis auxquels la presse est confrontée”.

Pour finir, Uzra Zeya révèle que le gouvernement américain a investi près d’un demi-million de dollars américains cette année pour former des journalistes, pour renforcer les compétences médiatiques en Guinée.