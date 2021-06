A cause de la pandémie de coronavirus, la Guinée ne participera pas au pèlerinage cette année aussi. Une décision des autorités de l’Arabie Saoudite indique le Hadjj de cette année ne serait possible que pour les citoyens et résidents d’Arabie Saoudite.

Un maximum de 60 000 pèlerins est prévu dans le cadre du pèlerinage, d’après la décision des autorités saoudiennes. En Guinée, la nouvelle ne réjouit guère les candidats à ce pilier important de l’islam. Néanmoins, le gouvernement quant à lui, n’a de choix que de se conformer à la décision.

« Les autorités saoudiennes avaient dit au départ qu’elles allaient déterminer les conditions d’accès des pèlerins étrangers sur leur territoire et répartir le nombre de pèlerins. C’est vous qui me l’apprenez… Parce que, je n’ai pas encore eu de notification officielle moins encore de discussion avec notre représentation diplomatique basée en Arabie Saoudite», a confié le porte-parole du gouvernement chez nos confrères de Guinéenews, ce lundi.

«Je pense que c’est une mesure qui concerne tous les pays sans exception C’est une décision souveraine de l’Arabie Saoudite et comme on le dit, un mal commun n’est pas un mal. Selon ce que j’ai lu dans la presse, même en Arabie Saoudite, il y a des restrictions. Non seulement sur le nombre de pèlerins mais aussi, il y a des conditions drastiques inhabituelles notamment quand on dit de tel âge à tel âge. Nous n’avons pas de commentaire particulier, c’est une décision souveraine qui concerne l’ensemble des pays étrangers», poursuit Tibou Kamara.