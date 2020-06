Pour la rĂ©ception du Aris FC, le leader du championnat de Grèce Ă tenu son rang, une victoire tranquille (3-1) avec Ă la clĂ©, deux buts de son international guinĂ©en Mady Camara en seulement… 2 minutes.Â

Tout va bien pour Mady et l’Olympiacos qui se dirigent vers un nouveau titre de champion de Grèce. Cet après-midi, à l’occasion de la réception du Aris Thessaloniki FC, 5e de la Super League grecque, et au compte de leur 28e match de la saison, le leader Olympiacos n’a pas du tout tremblé. Il faut dire que le guinéen, maître de l’entre jeu de cette équipe y est pour grand chose. Deux buts coup sur coup (27e et 28e) du colosse ont rendu le cours du match plus simple à gérer. Avant que Giorgos Masouras ne fasse le break à la 38e minute.

En fin de compte, Olympiacos finit par empocher les trois points de la rencontre en s’imposant sur sa pelouse (3-1) et se rapproche davantage de son 45e sacre de champion de Grèce. Mady signe quant à lui, ses 3e et 4e réalisations de la saison.