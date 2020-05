Dame Henriette Conté a regagné sa dernière demeure ce jeudi 14 mai 2020, au cimetière de Cameroun. Parents, amis, collaborateurs et anciens cadres sous le régime Conté étaient tous à la levée du corps pour lui rendre un dernier hommage.

Nous avons recueilli pour vous, les témoignages du premier ministre, Chef du gouvernement et Dr Mohamed Diané, ministre de la Défense nationale.

« Maman Henriette a donné l’image d’une mère de famille. Plein de compassion envers les plus faibles, plein de solidarité envers tout le monde. Elle laisse le souvenir d’une femme très humaine. Une femme au service des populations. Oui absolument triste ; parce que ça me fait revivre des souvenirs totalement ancrés dans ma mémoire et dans ma chair avec le feu Président (Lansana Conté, ndlr). Notamment sur le front social, elle était d’un altruisme admirable, toujours portée vers les autres, vers les plus faibles notamment. Dieu lui accorde son paradis, qu’elle rejoigne son illustre mari dans le paradis», exprime Ibrahima Kassory Fofana.

Dame Henriette aura été une femme très discrète, qui a travaillé dans le respect de sa communauté, reconnaît le ministre de la Défense nationale.

« Elle a été une guinéenne qui a loyalement servi son pays. Je profite de l’occasion pour présenter mes condoléances au peuple de Guinée, à la famille éplorée et à toute l’armée parce que d’abord son mari c’était un militaire, moi je suis aujourd’hui ministre de la défense nationale ; donc je suis là en tant que membre du gouvernement, en tant que représentant du chef de l’Etat, en tant que ministre de la défense nationale, je présente toutes mes condoléances au nom de l’armée. »

Propos recueillis par Dansa Camara