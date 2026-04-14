Présidentielle au Bénin : Romuald Wadagni largement élu avec 94,05 % des voix

Le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, candidat de la majorité et favori du scrutin, a été élu président du Bénin avec 94,05 % des suffrages, selon des résultats provisoires annoncés dans la nuit de lundi à mardi par la Commission électorale nationale indépendante (Cena).

Ces résultats, établis sur la base de 90 % des bulletins dépouillés, placent très largement en tête Romuald Wadagni. Son unique adversaire, l’opposant modéré Paul Hounkpè, recueille 5,95 % des voix. Ce dernier avait d’ailleurs reconnu sa défaite dès lundi après-midi, adressant au vainqueur ses « félicitations républicaines ». Le taux de participation s’établit à 58,75 %, selon la Cena.

À l’issue de ce scrutin, Romuald Wadagni succède à Patrice Talon, qui quitte le pouvoir après deux mandats consécutifs, conformément à la Constitution. Son bilan est marqué par une croissance économique notable, mais aussi par une dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays, confronté à des attaques jihadistes, ainsi que par des critiques concernant le recul des libertés publiques.

Le jour du vote, Patrice Talon avait assuré qu’il n’entendait pas « influencer » le choix de son successeur, affirmant son intention de se retirer de la vie politique à 67 ans pour se consacrer à sa retraite.