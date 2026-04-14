Dr Diao Baldé : « Je n’ai pas été limogé, je suis tête de liste GMD à Télimélé»

Alors que son départ du poste de chef de cabinet du ministre de l’Environnement suscite des interrogations au sein de l’opinion, Dr Diao Baldé a apporté des précisions sur les circonstances de son remplacement. Il affirme que cette décision est liée à sa candidature aux prochaines élections législatives.

Jusqu’alors chef de cabinet au ministère de l’Environnement, Dr Diao Baldé a été remplacé à ce poste ce lundi. Joint par Guinee360 au lendemain de cette décision, il explique avoir choisi de se retirer afin de préserver la neutralité de l’administration durant la période électorale.

« Je suis tête de liste, on lance la campagne bientôt, mais on commence les formations demain. Et je ne peux pas être sur le terrain pour faire la campagne en tant que chef de cabinet, les gens vont dire que c’est le gouvernement qui est en train de battre campagne ».

Il ajoute que cette démarche répond également à une exigence de responsabilité publique : « Les président de la question spéciale ont demandé de démissionner officiellement et de faire le bilan avant même d’accepter leur candidature (…) »

Dr Diao Baldé rejette par ailleurs toute idée de sanction ou de limogeage. « Je ne suis pas limogée, c’est une décision volontaire, donc c’est une question de principe de bon gouvernement et de redevabilité ».

Pour son cas précis, il souligne toutefois qu’aucune demande formelle ne lui a été adressée et qu’il s’agit avant tout d’une décision personnelle.