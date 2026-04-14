Forêt classée du Mont Kakoulima : Mamadi Doumbouya autorise le déclassement de 148,7 hectares…

Par décret rendu public à la télévision nationale lundi 13 avril 2026, Mamadi Doumbouya, a ordonné le déclassement de 148,7 hectares de la forêt classée du Mont Kakoulima en vue de la réalisation d’infrastructures d’assainissement dans la préfecture de Coyah.

Selon le texte, ces superficies sont mises à disposition de Agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique pour la construction d’un centre d’enfouissement technique (CET) de déchets ménagers à Baritodé et d’un centre de transfert à Kindiadi.

Le décret précise qu’une superficie totale de 148,7 hectares de la forêt classée du Mont Kakoulima, zone de Baritodé, est déclassée au profit de la réalisation d’infrastructures « d’utilité publique ».

Le futur CET de Baritodé comprendra :

le centre d’enfouissement proprement dit,

une zone tampon, ainsi que les bassins du Luxiviat. L’ensemble de ces installations couvrira 140,3 hectares.

En parallèle, le centre de transfert de Kindiadi, situé en bordure du périmètre forestier, occupera 8,4 hectares supplémentaires.

Le décret précise que les coordonnées géographiques exactes des deux sites sont annexées au texte officiel.

Le gouvernement insiste sur l’affectation exclusive des terrains concernés. Le déclassement ne pourra bénéficier qu’aux installations liées au centre d’enfouissement technique et au centre de transfert de déchets. « Aucun autre type d’installation ne peut se prévaloir du bénéfice du déclassement », stipule l’article 5.

Le texte impose à l’agence bénéficiaire la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social actualisée, tenant compte du statut de forêt classée de la zone. Les mesures prévues dans le Plan de gestion environnementale et sociale devront être appliquées.

Autre exigence majeure : la compensation écologique. Le projet devra restaurer ou reboiser une superficie équivalente à 148,7 hectares, afin de compenser la perte du couvert forestier induite par les travaux.

La mise en œuvre du décret implique plusieurs départements ministériels, notamment ceux en charge de l’Économie et des Finances, de l’Environnement, de l’Assainissement ainsi que de l’Administration du territoire.