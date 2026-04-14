Absence des grands partis aux élections : l’analyste Aly Souleymane Camara relativise les enjeux

Le report des élections législatives et communales, initialement prévues le 24 mai 2026 au 31 mai, continue d’alimenter le débat politique en Guinée. Entre la prise en compte des sollicitations des fidèles musulmans et chrétiens, liées aux célébrations de la Tabaski et de la Pentecôte, ainsi que certaines insuffisances organisationnelles relevées sur le terrain, le chef de l’État a décidé de repousser les scrutins d’une semaine. Interrogé sur les raisons et les implications de cette décision, l’enseignant-chercheur et analyste politique Aly Souleymane Camara a livré une lecture transversale de la situation. Il a notamment salué la démarche du chef de l’État qui, selon lui, a fait preuve d’écoute.

Toutefois, l’observateur estime que l’enjeu électoral lié à ce double scrutin de proximité demeure inchangé malgré ce léger réaménagement du calendrier. S’agissant de la future composition de l’Assemblée nationale, Aly Souleymane Camara considère par ailleurs que l’absence éventuelle de députés issus des grandes formations politiques de l’opposition n’aurait pas d’impact majeur sur la qualité des débats parlementaires. Suivez l’intégralité de la vidéo.