Meurtre de Saliou Dian Sow à Tombolia : le présumé meurtrier identifié, il souffrirait de troubles mentaux

Le meurtre de Saliou Dian Sow, survenu ce lundi 13 avril 2026 dans le secteur de Kokoma, dans la commune de Tombolia, continue de susciter une vive émotion et de nombreuses réactions au sein de l’opinion.

Alors que les premières informations faisaient état de l’implication d’un jeune homme en état d’ébriété, de nouveaux éléments recueillis ce mardi par Guinee360 indiquent que le principal suspect présenterait plutôt des troubles psychiques.

Selon des sources proches du dossier contactées par notre rédaction, le présumé auteur, identifié sous le nom d’Alpha Oumar Diallo, âgé d’une vingtaine d’années et originaire de Lélouma, souffrirait de ces troubles.

Une source précise : “Il a des accès de folie et des troubles explosifs de façon intermittente et des problèmes de colère et d’impulsivité. Il habite au quartier Foula Madina, il est sorti de la maison dans la journée d’ hier”

Les mêmes sources indiquent que la famille du suspect était activement à sa recherche au moment du drame. Elles ajoutent : “Sa famille était à sa recherche lorsqu’il a tué la fille à Tombolia.”