Alors que l’ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, est attendu demain lundi 15 avril 2024, ses avocats ont annoncé leur retrait cette semaine de la procédure. Ainsi, ils laissent l’ancien ministre d’Alpha Condé sans défense devant le procureur spécial Aly Touré.

Me Ciré Clédor Ly, avocat de Dr Mohamed Diané, a justifié ce retrait dans un communiqué en déclarant : “Le collectif est convaincu que le Docteur DIANE ne pourra jamais bénéficier d’un procès équitable.” A propos, il laisse entrevoir un climat de doute quant à l’impartialité du système judiciaire à l’égard de son client.

La même situation pour Kassory Fofana ?

Quant à l’ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, son avocat Me Mamadou Ismaël Konaté a exprimé, le 12 Avril dernier chez nos confrères d’Espace TV, sa déception face une procédure qui ne fait que trop durée : “Bien évidemment j’ai été obligé de tourner le dos à ce dossier mais j’ai le cœur serré à chaque fois que j’entends parler.”

Cette décision de retrait des avocats annonce une audience écourtée demain devant la CRIEF, laissant ainsi le juge le temps de commettre de nouveaux avocats pour assurer la défense de Dr Diané. Pour le cas de Dr Ibrahima Kassory Fofana, aucune audience n’est programmée à date.

Il faut rappeler que plusieurs anciens collaborateurs du président déchu le 5 septembre 2021, Alpha Condé, sont poursuivis pour des faits présumés de détournement des deniers publics et enrichissement illicite par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), et placés en détention provisoire depuis avril 2022.