Né le 18 octobre 1897 à Toulel Nouma près de Labé, Yacine Diallo était le fils d’Alpha Bakar Numa, grand érudit et conseiller du roi Alpha Yaya Diallo de Labé, puis chef de canton de Kouramangui et ami personnel de Thierno Aliou Bhoubha Ndiyan.

Yacine Diallo est envoyé très tôt à l’école coranique, ensuite à l’école primaire de Kouroula à Labé. En 1914, il est admis à l’Ecole Normale William Ponty de Dakar d’où il sortira en 1917 avec un diplôme d’enseignant.

Muni de son diplôme, Yacine Diallo revint en Guinée et enseigne dans les localités de Pita, Kissidougou, Coyah, Gueckedou, Nzérékoré, Kindia, Conakry… . De 1936 à 1942, il a été chargé de l’enseignement de la musique, de l’histoire, de la géographie et du dessin à l’école primaire supérieure Camille Guy à Conakry avant d’être ensuite directeur de l’école urbaine de Conakry.

Très engagé politiquement, Yacine Diallo créa avec Lamine Gueye le parti socialiste africain. En 1945, il est élu à l’Assemblée nationale française à la tête de la liste socialiste. A l’assemblée, il avait été le vice-président du groupe parlementaire socialiste. Il sera ensuite l’une des six premières personnalités africaines à signer l’acte constitutif du Rassemblement Démocratique Africain (RDA).

Grand ami d’Houphouët Boigny, de Lamine Gueye et de Léopold Sedar Senghor, Yacine Diallo était l’une des figures de proue de la politique africaine dans les années 40 et 50. Leur combat initié depuis les années 40 a mené à l’adoption en 1956, après donc la mort de Yacine à l’adoption de la loi Gaston Defferre autorisant le Gouvernement français à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.

Yacine Diallo mourra donc à Conakry le 14 avril 1954 à l’âge de 57 ans. Il était un parfait polyglotte comme le confiait son fils Issa Ben Yacine Diallo ancien Secrétaire Général Adjoint de l’ONU à Yamoussa Sidibé de la RTG, « il parlait l’Anglais, et même le vieil anglais, le latin et le grec » en plus du français et de son peul natal.