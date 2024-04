La Cour de répression des infractions économiques et foncières (CRIEF) va bientôt ordonné l’ouverture d’une procédure judiciaire concernant une affaire de corruption impliquant l’ancien ministre de la justice Alphonse Charles Whright et Ousmane Gaoual Diallo actuel porte-parole du gouvernement et ministre des Transports.

Le parquet de la CRIEF a déjà saisie l’Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance (ANLC afin que celle-ci procède à des investigations préalables.

L’annonce du déclenchement de cette procédure fait suite à des dénonciations faite par Alseny Farinta Camara activiste de la société civile également membre de la coordination nationale du FNDC, devant la CRIEF depuis le 20 mars 2024. Ce, conformément aux dispositions de l’article 50 alinéa 1 du Code de procédure pénale en guinéen, selon un communiqué du parquet de la CRIEF.