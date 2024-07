Né en 1945 à Dimbokro en Côte d’ivoire, Sidya Touré effectue l’essentiel de sa carrière d’économiste dans le pays du vieux Houphouet Boigny avant de rentrer en Guinée dans les années « 90 ».

En février 1996, le général président Lansana Conté sort indemne d’une tentative d’assassinat. Son bureau, le petit palais a essuyé des tirs d’armes lourdes auxquels il est sorti indemne.

Quelques mois plus tard, il décide de revoir la recomposition de son pouvoir et opte pour nommer un Premier ministre, poste qui n’existe pas dans la structure du gouvernement depuis que Diarra Traoré ait quitté ce poste en décembre 1984.

Inconnu dans le milieu politique de la Guinée, Lansana Conté porte son choix sur Sidya Touré qui était jusque-là, président de la SOFIG, Société Financière et Industrielle du Golfe. Le 09 juillet 1996, dans un décret lu sur les ondes des médias d’Etat, Sidya est nommé Premier ministre.

Quelques jours plus tard, il dévoile la composition de son gouvernement dans lequel on note l’arrivée de plusieurs jeunes cadres qui seront pour les 20 prochaines années les principaux visages de l’administration et de la politique guinéenne.

Dans ce gouvernement, on note l’arrivée entres autre de Cellou Dalein Diallo, Ousmane Kaba, Ibrahima Kassory Fofana, Maurice Zogbelemou Togba, Hadja Saran Daraba Camara,…

Lors de son passage à la tête du gouvernement guinéen, Sidya Touré a mené plusieurs réformes économiques qui ont permis à la Guinée d’accéder avec le Fonds Monétaire International au statut de Pays Pauvre Très Endetté (PPTE) et a bénéficié d’importantes aides financières.

Pendant son règne, la desserte en eau et en électricité s’est fortement améliorée dans la capitale Conakry, ce qui a poussé la population à avoir une sympathie pour l’homme politique que deviendra Sidya Touré à son élection à la tête de l’UFR en mai 2000.

Sidya Touré sera limogé de son poste de Premier ministre le 8 mars 1999 et sera remplacé par Lamine Sidimé.