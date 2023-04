Le raggaeman guinéen Elie Kamano a dévoilé ce jeudi 12 avril 2023 la version vidéo remixée de son titre intitulé ‘’ Pardonner ‘’.

L’artiste s’érige en messager pour sensibiliser son peuple. Alors que la Guinée est dans une phase plus moins tendue entre les autorités de la transition, les Forces vives de la nation, les groupements de la société civile et les citoyens, l’artiste raggaeman reconverti en homme politique, Elie Kamano appelle à l’apaisement des uns et autres d’où il cite ‘’ la Guinée ne saurait être une famille si on pardonne pas, si on n’oublie pas, victime du camps Boiro ‘’.

Plus loin, il interpelle les citoyens et la société à préserver les biens publics, car selon lui, un bien detruit ne profite à personne.

Le nouveau titre ‘’ Pardonner ‘’ est disponible sur la page Facebook de l’artiste.