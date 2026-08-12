Bac 2026 : le calendrier de la session de rattrapage enfin dévoilé

C’est un ouf de soulagement pour les candidats recalés au baccalauréat unique session 2026. Initialement annoncée 21 jours après la publication des résultats de la session ordinaire, la session de rattrapage du Baccalauréat unique 2026 connaît finalement un décalage.

Le ministère de l’Éducation, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle annonce que les épreuves se dérouleront désormais du « 20 au 23 août 2026 », annonce le ministère tout en soulignant que « la publication des résultats est prévue le 2 septembre.»

Le département précise que ce nouveau calendrier a été arrêté après examen de la situation, avec pour objectif de garantir une organisation « rigoureuse, transparente et équitable. »

Le ministère rappelle également que les candidats admis au rattrapage bénéficieront des « bénéficieront des mêmes conditions d’orientation dans les établissements d’enseignement supérieur que les candidats admis à l’issue de la session ordinaire.»

Sont concernés par la session de rattrapage tous les candidats ayant obtenu une moyenne entre 8,50 et 9,99 sur 20.