Lansana Doukouré charge Sékou Keita : “Il a donné le sujet traité à Maciré”

Ouvert dans la matinée de ce mercredi 12 août 2026, le procès de Sékou Keïta, conseiller en communication institutionnelle au ministère de la Justice, se poursuit devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn. Plusieurs témoins sont entendus dans le cadre de cette procédure, dont Lansana Doukouré, superviseur du concours de recrutement des auditeurs de justice.

À la barre, le témoin a livré un récit mettant directement en cause le prévenu dans une affaire présumée de fraude au concours.

Dans une salle d’audience fortement mobilisée et sous l’attention de nombreux journalistes, Lansana Doukouré a expliqué qu’avant le concours de recrutement des magistrats, des informations faisant état de pratiques présumées de traitement de sujets en faveur de certains candidats lors du concours des greffiers avaient été évoquées au cours d’une réunion avec le directeur général du centre.

« Des noms ont été cités, notamment M. Keïta, qui se livrait au traitement des sujets pour les candidats. Personnellement, on m’a demandé de le surveiller », a déclaré le superviseur.

Selon son témoignage, les superviseurs avaient reçu pour consigne de renforcer leur vigilance avant le début des épreuves, notamment dans la salle numéro 16, où les sujets devaient être multipliés.

Lansana Doukouré affirme avoir particulièrement surveillé Sékou Keïta conformément aux instructions reçues. Il soutient que ce dernier s’est absenté pendant quelques minutes avant de revenir sur les lieux.

Le témoin affirme ensuite l’avoir vu entrer dans la salle numéro 16 et se déplacer entre les rangées, jusqu’à atteindre la candidate dénommée Maciré.

« Je l’ai vu aller dans la salle 16, se promener entre les rangées, arriver au niveau de Maciré. Il a donné le plastique dissimulé », a relaté Lansana Doukouré.

Selon lui, il aurait alors demandé à la candidate ce que contenait le plastique. Après que celle-ci le lui aurait remis, il affirme avoir découvert à l’intérieur un morceau de papier contenant un sujet traité. « J’ai mis ma main, il y avait déjà un bout de papier avec un traité de sujet », a-t-il déclaré.

Le superviseur affirme que Sékou Keïta serait ensuite venu vers lui et lui aurait demandé de quitter les lieux. Lansana Doukouré lui aurait alors rappelé qu’il avait reçu pour instruction de le surveiller.

Il dit avoir immédiatement informé le directeur général du centre, qui aurait à son tour saisi le jury. Sékou Keïta aurait ensuite été interpellé. Le témoin précise qu’une confrontation a été organisée le lendemain à la gendarmerie.

Interrogé par le président du tribunal sur les déclarations de Sékou Keïta faisant état d’un manque d’eau dans certaines salles, Lansana Doukouré a rejeté cette version. « Il y avait de l’eau, le département avait mis suffisamment de moyens pour l’organisation du concours », a-t-il assuré.

Le témoin a également affirmé que lorsque le papier contenant le sujet traité aurait été découvert en possession de la candidate, Sékou Keïta serait venu vers lui « en tremblant ». Selon Lansana Doukouré, le conseiller aurait alors présenté Maciré comme son assistante.

À une question du ministère public portant sur le droit de Sékou Keïta de s’introduire seul dans une salle pendant le déroulement des épreuves, le témoin a répondu par la négative.

La phase des questions a ensuite donné lieu à des échanges parfois tendus entre le témoin et les avocats de la défense, notamment au sujet des circonstances dans lesquelles le sujet traité aurait été découvert.

Un avocat de la défense a notamment demandé à Lansana Doukouré d’expliquer et de démontrer publiquement comment le papier contenant le sujet traité aurait été fixé au bidon d’eau avant d’être dissimulé dans un sachet plastique.

Le superviseur a poursuivi ses explications devant le tribunal.

Le procès se poursuit avec les questions des avocats des différentes parties.