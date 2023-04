Le président du Conseil National de la Transition (CNT) de Guinée, Dansa Kourouma, s’est rendu à Washington pour participer au Forum Parlementaire Mondial. Lors de cet événement, il a rencontré le président de la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux (IFES), Anthony N. Banbury, pour discuter du processus de réformes constitutionnelles en cours en Guinée.

Les échanges entre Dansa Kourouma et Anthony N. Banbury ont également porté sur la mobilisation des ressources pour accompagner la Guinée dans ce programme de réformes, ainsi que sur l’implication d’IFES pour permettre aux autorités américaines de mieux comprendre le processus de transition politique en cours dans le pays.

La Guinée est actuellement en transition politique après le coup d’État militaire de septembre 2021 qui a renversé le président Alpha Condé. Le CNT, dirigé par Dansa Kourouma, a été créé pour gérer la transition jusqu’à l’organisation d’élections démocratiques.

Les réformes constitutionnelles en cours visent à mettre en place un cadre institutionnel pour une gouvernance plus démocratique en Guinée. Les mesures proposées incluent la création d’une commission électorale indépendante, la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux et la création d’un poste de vice-président.

La mobilisation des ressources pour accompagner ces réformes est essentielle pour leur mise en œuvre réussie. Le soutien de partenaires internationaux comme IFES peut aider à assurer la transparence et l’intégrité du processus électoral en Guinée.

L’implication d’IFES dans le processus de transition politique en cours en Guinée peut également aider à renforcer la compréhension des autorités américaines sur la situation dans le pays et à garantir un soutien continu des États-Unis à la Guinée dans sa transition vers une gouvernance plus démocratique.

En somme, la participation de Dansa Kourouma au Forum Parlementaire Mondial et sa rencontre avec Anthony N. Banbury ont permis de renforcer la coopération entre la Guinée et les États-Unis dans le domaine de la gouvernance démocratique et de mobiliser des ressources pour soutenir le processus de réformes constitutionnelles en cours dans le pays.

Texte transmis par la cellule de communication du CNT