À 71 jours des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) n’a toujours pas arrêté sa position sur une éventuelle participation au scrutin.

La question a dominé l’assemblée générale hebdomadaire du parti, tenue ce samedi 14 mars 2026. Les responsables de la formation politique dirigée par Aliou Bah ont indiqué que des consultations internes sont toujours en cours, sans toutefois annoncer de décision définitive.

Prenant la parole, le porte-parole du parti, Moïse Diawara, a expliqué que la réflexion engagée par le MoDeL repose avant tout sur une question de crédibilité politique et de confiance. « La question de la participation est une affaire de crédibilité, une affaire de confiance. Au sein d’un parti politique, les choses se passent ainsi, c’est comme cela que ça fonctionne. Et aujourd’hui, le MoDeL est en train de réussir à gagner ce pari. », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la nécessité d’aborder ce débat avec une vision globale des enjeux nationaux. « C’est pourquoi, lorsqu’une question hautement politique se pose, elle ne peut pas être traitée de la même manière que par quelqu’un qui ne cherche qu’à satisfaire son intérêt personnel. Notre manière de traiter les questions doit être orientée vers toutes les dimensions de notre pays. », a-t-il ajouté.

Selon lui, le délai observé dans l’annonce de la position officielle du parti s’explique par la volonté de privilégier une démarche démocratique interne. « Si vous voyez que la décision tarde, ce n’est pas un hasard. Nous avons la responsabilité et le défi de faire en sorte que la démocratie soit une réalité au sein de notre parti, parce que c’est ce que nous voulons. »

Dans cette logique, le MoDeL affirme avoir engagé des consultations à différents niveaux du parti avant toute prise de position. « Si nous nous sommes engagés aujourd’hui en politique, c’est pour faire en sorte que le système de gouvernance pour lequel la Guinée a opté devienne une réalité dans le fonctionnement de l’appareil d’État, ainsi que dans toutes les institutions politiques de notre pays. C’est pour cela qu’aujourd’hui des consultations sont lancées à tous les niveaux.»

Le parti assure vouloir associer largement ses militants au processus de décision. «

Pendant tout ce temps, nous sommes en ligne, en communication. Pourquoi ? Parce que nous cherchons à recueillir les avis des uns et des autres à tous les niveaux, par respect pour les militants et militantes. Après tout ce travail et tous ces préalables, le MoDeL prendra une décision qui reflétera non seulement la réalité interne, mais aussi la réalité de notre pays.»

Avant de conclure : « Nous prendrons le temps de faire la synthèse et de prendre une décision concernant la participation ou non aux élections. »