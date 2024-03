COMMUNIQUE DE PRESSE

Les partenaires du projet Simandou, comprenant le Gouvernement guinéen, Winning Consortium Simandou (WCS) et Rio Tinto Simfer, célèbrent la première installation de poutres pour le chemin de fer de la CTG en Guinée.

Conakry, le 12 mars 2024 – Simandou franchit aujourd’hui une étape importante avec l’installation de la poutre inaugurale du chemin de fer de la CTG à Moussaya. Cet événement constitue une avancée significative pour la réalisation du projet Simandou et le développement des infrastructures guinéennes.

En présence du Général Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, du Général Amara Camara et de M. Djiba Diakité, respectivement Ministre Secrétaire Général et Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République de Guinée, M. Bouna Sylla, Président du Conseil d’Administration de la CTG et de M. Dominic Barton, Président du Conseil d’Administration de Rio Tinto, ainsi que des représentants de la Compagnie du Trans-Guinéen (CTG), de Winning Consortium Simandou (WCS), de Rio Tinto-Simfer, de Baowu Resources et d’autres partenaires clés, la cérémonie d’inauguration a démontré l’engagement collectif à réaliser la vision du chemin de fer de la CTG.

Créée conjointement en 2023, par le Gouvernement Guinéen, WCS et Rio Tinto-Simfer, la CTG gérera les infrastructures ferroviaires et portuaires construites dans le cadre du projet Simandou, qui constitue actuellement le plus grand projet minier intégré au monde en cours de développement, avec l’ambition d’en faire la clef de voûte d’un nouveau corridor économique majeur pour le pays.

À l’aide d’un érecteur de pont ultramoderne, Winning Consortium Simandou Railway (WCSR) et China Railway First Group Co. ont procédé à l’installation d’une poutre en T de 32 mètres et de 134 tonnes sur le pont de la rivière Gbonda. Avec le développement d’installations de fabrication de poutres standardisées en Guinée et d’équipements avancés provenant de Chine, cette première installation de poutre est le résultat de l’innovation et de la collaboration.

M. Zhang Cheng, directeur général de WCSR, a exprimé son enthousiasme, notant que « l’installation, aujourd’hui, de la première poutre pour le chemin de fer de la CTG en Guinée marque un accomplissement sans précédent, soulignant notre poursuite dans l’excellence et notre engagement inébranlable à faire progresser les infrastructures de la Guinée. Cette étape n’est pas seulement le symbole d’un progrès, mais il incarne également l’esprit d’innovation et de collaboration qui définit, chez WCSR, notre mission de servir et d’autonomiser nos communautés locales. Nous sommes fiers de construire ce projet transformateur, qui façonne l’avenir du paysage économique et social de la Guinée pour les générations à venir. »

M. Dominic Barton, président du conseil d’administration de Rio Tinto, a souligné que : « La cérémonie d’aujourd’hui – et l’installation des premières poutres de la CTG – marque l’entrée du projet ferroviaire dans une nouvelle phase de construction. Le chemin de fer transguinéen a le potentiel de créer un corridor de prospérité qui rapproche plus que jamais les communautés locales, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour la Guinée. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires pour réaliser le potentiel extraordinaire que Simandou offre au peuple de Guinée, aujourd’hui et pour les générations futures. »

M. Bouna Sylla, Président du Conseil d’Administration de la CTG, a déclaré : « Nous avons le privilège d’assister aujourd’hui à une étape cruciale qui démontre que Simandou, plus grand projet mondial, est devenu une réalité. Je remercie les partenaires industriels pour l’atteinte de ces étapes majeures et leurs engagements dans la prise en compte de la vision “gagnant-gagnant” de co-développement des infrastructures de la CTG prônée par Son Excellence Monsieur le Président de la République. »

Pour sa part, M. Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, a déclaré : « C’est un événement remarquable pour la Guinée. Nous voyons l’histoire s’écrire sous nos yeux. Nos pères et nos grands-pères ont rêvé du jour où un train relierait notre côte à l’intérieur du pays, et sous la direction du gouvernement et de la collaboration fructueuse que nous avons développée avec les partenaires industriels, nous sommes en train de faire de ce rêve une réalité. »

S’étendant sur plus de 600 kilomètres de l’ouest à l’est de la Guinée et traversant 12 préfectures, le chemin de fer de la CTG apparaît comme un moteur essentiel pour le développement de la mine de fer de Simandou. Il sera doté d’une double voie pouvant supporter des trains de 10 000 tonnes et comprendra 12 gares, 213 ponts, 4 tunnels et plus de 1 256 ponceaux et canaux. En tant que plus long chemin de fer de Guinée, la CTG promet d’établir un système de transport national continu pour les personnes et les marchandises, et de stimuler une croissance économique soutenue et durable pour la Guinée et l’ensemble de la région.

Le projet transguinéen incarne la vision des partenaires d’un développement responsable et durable, où l’infrastructure sert de catalyseur à l’innovation technologique et au progrès sociétal. Grâce à un engagement ferme en faveur de l’autonomisation locale et de d’une gestion responsable de l’environnement, WCS, avec Rio Tinto-Simfer, Baowu Resources, et d’autres partenaires clés, établit une nouvelle référence en matière de développement transformateur, en accord avec les aspirations de la Guinée au progrès et à la prospérité.