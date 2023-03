Ces dernières semaines, des jeunes élèves des écoles professionnelles, ont porté des accusations sur le ministère de l’Enseignement technique de la formation professionnelle et de l’emploi, d’avoir vendu leurs places alors qu’ils devaient se rendre au Maroc pour continuer les études. Ce mardi 14 mars 2023, le ministre Alpha Bacar Barry a apporté des précisions.

Entouré de son cabinet, le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, a reçu une quinzaine de lauréats de la session 2022, qui se disent être victimes de tricherie.

Selon une information publiée sur la page du ministère, après avoir écouté et noter chaque grief des lauréats de la session 2022, qui estiment être victime de tricherie, Alpha Bacar Barry, les a fait savoir que les cinquante (50) boursiers sur les 193 présents au Maroc, « étaient ceux qui répondaient aux critères du royaume du Maroc qui a fait le choix en fonction des détenteurs du BAC qui équivaut au niveau BTS, des places disponibles pour accueillir les lauréats, mais aussi ayant moins de trente (30) ans ».

Il a par ailleurs précisé que son département ne gère pas de bourse, car cela relève des prérogatives du Service National des Bourses Extérieures (SNABE). « Je vais transmettre une demande au SNABE pour savoir s’il est possible que vous soyez sur la liste des lauréats de la session 2023 pour le Maroc. Mais en attendant pour ne pas perdre du temps, vous pouvez rédiger des demandes de stage et d’emploi et mes équipes se chargeront de faire le suivi pour vous », a indiqué le patron du ministère de la formation professionnelle.

Il faut souligner que le jeune diplômé en plomberie sanitaire Thierno Boubacar Barry, lui a été rétabli dans ses droits. Ce jeune est 1er de la République dans son domaine, il a fallu que les voix s’élèvent sur les réseaux sociaux pour alerter les autorités sur son cas.

Comme pour dire la corruption et le népotisme continuent dans le système éducatif guinéen. Sinon comment peut-on oublier ou omettre la bourse d’un 1er de la République ?