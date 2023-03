En détention depuis bientôt un an à la Maison centrale de Conakry, l’ancien Premier ministre sous Alpha Condé ne se porte pas bien à en croire son avocat, Me Paul Yomba Kourouma.

«il vient de piquer une crise, je suis à la clinique avec lui. Il est sous soins intensifs. D’autres pathologies viennent de s’ajouter à sa maladie il y a de cela 72 heures. Personne, ni le ministre de la Justice chargé des droits de l’homme, ni le procureur spécial a été à son chevet. Il court un danger et nous sommes en présence de la non assistance d’une personne en danger. Le ministre des droits de l’homme doit le voir autant de fois qu’il peut parce que le pire peut arriver à tout moment», a laissé entendre Me Paul Yomba au micro de nos confrères de FIM FM.

Le procès de Kassory Fofana et l’ancien ministre Oyé Guilavogui s’ouvre ce mercredi 15 mars 2023 devant la Crief. Ils sont Poursuivis notamment pour des faits présumés de détournement des deniers publics, d’enrichissement illicite.

La défense des anciens dignitaires a fait savoir qu’il ne prendra part à l’ouverture du procès. « Ni Dr Kassory, ni ses pairs, encore moins les avocats, personne ne se présentera à cette audience», a prevenu Me Paul Yomba Kourouma.