Selon le média américain Fox News, le département d’État des États-Unis a décidé de suspendre le traitement des visas d’immigrant pour 75 pays, dont la Guinée. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les demandes jugées susceptibles de faire des bénéficiaires une charge pour l’État américain.

D’après une note interne, le département d’État ordonne aux agents consulaires de refuser l’octroi de visas conformément à la législation en vigueur, le temps de procéder à une réévaluation complète des procédures de sélection et de vérification. La suspension doit entrer en vigueur le 21 janvier et restera applicable jusqu’à la conclusion de cet examen du dispositif de traitement des visas d’immigrant.

Cette décision s’inscrit dans la continuité des orientations arrêtées en novembre 2025, lorsque le département d’État avait déjà demandé aux agents consulaires d’appliquer de nouvelles règles de contrôle strictes fondées sur la disposition dite de « charge publique » du droit de l’immigration. Ces directives imposent le refus de visas aux demandeurs considérés comme susceptibles de dépendre des aides sociales, sur la base d’un ensemble de critères incluant notamment l’état de santé, l’âge, la maîtrise de l’anglais, la situation financière, ainsi que le besoin potentiel de soins médicaux de longue durée.

La liste complète des pays concernés par cette suspension comprend :

Afghanistan

Albanie

Algérie

Antigua-et-Barbuda

Arménie

Azerbaïdjan

Bahamas

Bangladesh

Barbade

Bélarus

Belize

Bhoutan

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Birmanie

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Colombie

Côte d’Ivoire

Cuba

République démocratique du Congo

Dominique

Égypte

Érythrée

Éthiopie

Fidji

Gambie

Géorgie

Ghana

Grenade

Guatemala

Guinée

Haïti

Iran

Irak

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan

Kosovo

Koweït

Kirghizistan

Laos

Liban

Libéria

Libye

Macédoine du Nord

Moldavie

Mongolie

Monténégro

Maroc

Népal

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

République du Congo

Russie

Rwanda

Saint-Kitts-et-Nevis

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan du Sud

Soudan

Syrie

Tanzanie

Thaïlande

Togo

Tunisie

Ouganda

Uruguay

Ouzbékistan

Yémen