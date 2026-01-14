Selon le média américain Fox News, le département d’État des États-Unis a décidé de suspendre le traitement des visas d’immigrant pour 75 pays, dont la Guinée. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les demandes jugées susceptibles de faire des bénéficiaires une charge pour l’État américain.
D’après une note interne, le département d’État ordonne aux agents consulaires de refuser l’octroi de visas conformément à la législation en vigueur, le temps de procéder à une réévaluation complète des procédures de sélection et de vérification. La suspension doit entrer en vigueur le 21 janvier et restera applicable jusqu’à la conclusion de cet examen du dispositif de traitement des visas d’immigrant.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des orientations arrêtées en novembre 2025, lorsque le département d’État avait déjà demandé aux agents consulaires d’appliquer de nouvelles règles de contrôle strictes fondées sur la disposition dite de « charge publique » du droit de l’immigration. Ces directives imposent le refus de visas aux demandeurs considérés comme susceptibles de dépendre des aides sociales, sur la base d’un ensemble de critères incluant notamment l’état de santé, l’âge, la maîtrise de l’anglais, la situation financière, ainsi que le besoin potentiel de soins médicaux de longue durée.
La liste complète des pays concernés par cette suspension comprend :
Afghanistan
Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Arménie
Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Birmanie
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Colombie
Côte d’Ivoire
Cuba
République démocratique du Congo
Dominique
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Fidji
Gambie
Géorgie
Ghana
Grenade
Guatemala
Guinée
Haïti
Iran
Irak
Jamaïque
Jordanie
Kazakhstan
Kosovo
Koweït
Kirghizistan
Laos
Liban
Libéria
Libye
Macédoine du Nord
Moldavie
Mongolie
Monténégro
Maroc
Népal
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
République du Congo
Russie
Rwanda
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan du Sud
Soudan
Syrie
Tanzanie
Thaïlande
Togo
Tunisie
Ouganda
Uruguay
Ouzbékistan
Yémen