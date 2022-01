Faya Lansana Millimono s’est exprimé sur la divergence qui a vu jour, jeudi au sein du collectif des partis politiques (CPP), relative au statut du porte-parolat. Dans un court entretien accordé à notre rédaction ce vendredi 14 janvier 2022, le président du Bloc Libéral a estimé qu’il ne doit pas y avoir de poste de porte-parole attitré.

«Je ne sais pas pourquoi les gens aiment s’accrocher aux postes. C’est des coalitions qui se réunissent. Ce n’est même pas des partis dans une coalition. On a pas besoin de porte-parole. La plénière est déjà tournante. Quiconque reçoit la plénière, préside la rencontre et rend compte aux médias de ce qu’on a décidé. Il y a des gens qui veulent qu’on dise qu’ils sont coûte que coûte porte-parole… Nous ne voulons pas de porte-parole attitré», a laissé entendre le leader du BL.

Aux yeux de Dr Faya Lansana Millimono, là question relative à ce poste, génère des débats inutiles:

« Les gens sont en train de rester dans les débats de personne, et moi je ne suis pas dans les débats de personne. Donc pour moi, au CPR nous ne voulons pas de porte-parole. Il y aura porte-parole quand la plénière se tient. Une fois que cela est terminé, celui qui a présidé, rend compte aux médias.»

D’aucuns pensent que la personne de Dr Faya Lansana Millimono serait la mieux placée pour assurer le poste de porte-parole du CPP. « Je n’ai jamais demandé et je ne le ferais pas non plus. Je ne veux pas être porte-parole. Je veux conquérir le pouvoir. Pourquoi quelqu’un veut avoir le poste de porte-parole attitré ? On en veut pas. C’est une question d’individu. Nous à la CPR, on en veut pas. S’il veut il peut en faire un problème personnel», a-t-il répondu.

Madeleine Kotus