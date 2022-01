Prévues du 26 au 28 janvier 2022, ces journées de concertation s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’Enseignement Supérieur en République de Guinée. Sur initiative du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), elles permettront de définir les bases d’une réforme des programmes favorisants l’employabilité des diplômés.

Ces journées se tiendront sous le thème: « cartographie des filières de formation en république de guinée : quels programmes pour l’employabilité des diplômés issus de l’enseignement supérieur ? ».

Selon le département de l’enseignement supérieur, ces rencontres visent à établir un dialogue entre les employeurs des diplômés et les principaux acteurs impliqués dans leur formation pour ensemble, définir les contours d’une coopération gagnant-gagnant.

«Ces journées vont permettre aux institutions, aux responsables d’institutions de définir, de voir à l’intérieur de leurs programmes, quels sont les programmes le performants et qui délivrent tout de suite des produits consommables. Ces journées vont permettre aux futurs bacheliers ou ceux-là qui sont en train de douter encore de quelle orientation donnée à leurs futures carrières, de savoir les programmes dans lesquels ils peuvent s’orienter. Et aux bacheliers, de voir pour leur prochaine aventure universitaire, quels choix? Quelle filières? Quels programme…? Pour quelles débouchées ?», a expliqué Dre Diaka Sidibé, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI).

Les activités se dérouleront au chapiteau du palais du peuple. Elle connaitront les participations des enseignants chercheurs, les responsables des Institutions, les partenaires au développement, les entreprises privées, les associations estudiantines et les cadres du MESRSI.

Les activités prévues pendant ces journées sont : Des Ateliers; Des Panels; Des Expositions…