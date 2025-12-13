À une semaine de la commémoration du premier anniversaire de l’arrestation d’Aliou Bah, président du Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), intervenue le 26 décembre 2024 alors qu’il était en partance de la Sierra Leone, les responsables du parti ont fait le point sur les démarches entreprises et les actions à venir. C’était à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire tenue ce samedi 13 décembre 2025.

Depuis son arrestation, Aliou Bah est détenu à la Maison centrale de Conakry, où il a été condamné pour « offense » et « diffamation » à l’endroit du général Mamadi Doumbouya.

Prenant la parole, Ibrahima Diallo, chargé de la communication du MoDeL, est revenu sur les différentes stratégies déployées par le parti depuis un an. « Depuis lors, il y a eu plusieurs moyens qui ont été mobilisés. En ce qui concerne la bataille judiciaire, les avocats du parti ont démontré que ces dossiers étaient vides, tant au niveau de la forme qu’on fait. En termes de communication, nous avons fait ce qu’on pouvait faire en termes de gestion de crise de cette arrestation. »

Sur le terrain de la mobilisation, le parti affirme avoir mené des actions aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. « En termes de mobilisation, il y a eu des pétitions au niveau national, mais aussi à l’étranger. Il y a eu des lobbys au niveau des chancelleries. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour encore démontrer non seulement l’innocence de notre président, mais aussi réclamer immédiatement sa liberté. »

Malgré ces initiatives, la situation judiciaire demeure inchangée, déplore le responsable de la communication. «Malheureusement, malgré le recours, la saisine de la Cour suprême, étrangement silencieuse sur le dossier, mais nous continuons de batailler. Parce que la place d’Aliou Bah n’est pas en prison. Le 26 prochain, ça fera 365 jours, il est privé de ses militants, de sa famille, de ses proches, de ses activités professionnelles, et de ceux qui aiment plus l’exercice des droits fondamentaux que de faire la politique, et l’exclure des élections présidentielles. »

À l’approche de cette date symbolique, le MoDeL entend intensifier la mobilisation. « Mais la bataille est loin d’être terminée. Nous devons être encore plus mobilisés, plus déterminés, plus débuts, pour que le président soit parmi nous. Le vendredi 26 décembre prochain, date commémorative de l’arrestation de notre président, il y a eu plusieurs choses qui sont en train d’être menées. »

Parmi les actions annoncées figure une campagne de communication digitale déjà lancée sur les réseaux sociaux. « D’abord, nous avons commencé la campagne de communication digitale qui a commencé à travers les réseaux sociaux. Nous avons demandé à tout un chacun, que vous soyez militants, responsables, sympathisants, alliés politiques, personnes éprises de paix, de justice et de liberté, d’adresser des simples mots, des simples messages au président du parti. »

Cette initiative sera complétée par la production de contenus audiovisuels courts. « En dehors de ces messages, nous allons lancé, tout à l’heure, après cette assemblée, de réaliser des petites vidéos, des petites capsules, des témoignages de chacun d’entre vous, d’un, deux ou trois secondes, de ce qu’ils pensent de l’arrestation du président, chacun dans sa langue. »

Le parti indique vouloir associer l’ensemble de ses structures et de ses soutiens, en Guinée comme à l’étranger. « Nous allons prendre en compte les citoyens à l’intérieur du pays, des fédérations à l’étranger, les structures à l’étranger, les alliés politiques. Nous allons tous leur demander de nous formuler des petits messages à l’occasion de cette date. »

Enfin, une conférence de presse est annoncée afin de faire le point sur l’évolution du dossier judiciaire. « Il est prévu ce jour une conférence de presse provisoirement à la maison de la presse addiction à partir de 10 heures. Ce sera l’occasion pour les avocats de faire l’état de lieu depuis l’arrestation et la détention illégale du président du parti. Qu’est-ce qui a été fait ? Qu’est-ce qui est en train d’être fait ? C’est quoi les perspectives ? »