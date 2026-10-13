CAN Futsal 2026 : le Maroc et la Zambie réussissent leur entrée en lice

La 8ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal a officiellement débuté ce lundi 12 octobre 2026 à Rabat, au Maroc. Pour cette première journée du groupe A, le pays hôte et la Zambie ont signé des victoires convaincantes, lançant idéalement leur campagne continentale.

Le Maroc accueille cette compétition pour la troisième fois. Du 12 au 21 octobre, les meilleures sélections africaines de futsal se retrouvent dans la capitale marocaine avec un objectif commun : décrocher le titre continental.

Le Maroc surclasse l’Algérie dans le derby maghrébin

Très attendu, le derby maghrébin entre le Maroc et l’Algérie a tourné à l’avantage des Lions de l’Atlas. Devant leur public, les champions en titre ont dominé les Fennecs sur le score sans appel de 4-0, dans la salle omnisports Moulay-Abdellah.

Solides et efficaces, les Marocains ont rapidement pris les commandes de la rencontre, rejoignant les vestiaires avec deux buts d’avance (2-0). Au retour de la pause, ils ont poursuivi sur leur lancée en inscrivant deux nouvelles réalisations pour sceller leur succès.

Avec cette victoire nette, le Maroc réussit parfaitement son entrée en lice et lance idéalement la défense de son titre. Pour l’Algérie, qui participe pour la première fois à la phase finale de la compétition, cette défaite constitue un premier coup d’arrêt dans un tournoi où chaque point comptera.

La Zambie assure face à la Libye

Dans l’autre rencontre du groupe A, la Zambie a également démarré la compétition sur une bonne note. Les Chipolopolo ont pris le dessus sur la Libye (3-1), signant un succès précieux pour leurs ambitions dans cette phase de groupes.

Grâce à cette victoire, les Zambiens totalisent trois points, à égalité avec le Maroc, mais occupent la deuxième place du groupe A derrière les Lions de l’Atlas.

Place au groupe B ce mardi

La compétition se poursuit ce mardi 13 octobre avec les premières rencontres du groupe B. L’Égypte croisera le fer avec la Tanzanie à partir de 17 h, avant le duel entre l’Angola et le Mozambique, programmé à 20 h.

Après les premiers succès du Maroc et de la Zambie, les sélections du groupe B tenteront à leur tour de réussir leur entrée en lice dans cette 8ᵉ édition de la CAN de futsal.