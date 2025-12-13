Le Sily Boundess a démarré sa Coupe d’Afrique de Petits Poteaux à Korhogo, en côte d’ivoire. Après sa qualification en quarts de finale sur tapis vert, l’équipe guinéenne a décroché le ticket qualificatif pour le dernier carré de la compétition au détriment de la RD Congo, ce vendredi 12 novembre.

Dans un match d’ouverture palpitant, l’équipe guinéenne a réussi un exploit majeur en dominant la sélection de la RD Congo sur le score de 2 buts à 1. Les guinéens se sont imposés dès le début du match grâce à l’ouverture du score par Salifou Soumah à la 5ème avant le but du break inscrit par Idrissa Diallo, quelques minutes plus tard.

Au retour des vestiaires, la RDC parvient à réduire le score mais peine tout de même à égaliser. Score final, 2-1 pour les hommes de Yéro Baldé. Cette victoire propulse directement la Guinée en demi-finales de la compétition.

Le syli Bundess jouera sa demi-finale face au Burkina Faso dans un choc ouest-africain qui promet d’être sensationnel à Korhogo.