Les faits se sont produits à Sobeya dans la commune rurale de Dounet. Un garçon de 4 ans et sa sœur de 8 ans sont envoyés chasser les oiseaux dans le champ de leur grand frère. À la nuit tombée, ils n’étaient pas encore revenus. Une battue est immédiatement organisée par les villageois. Les deux enfants ont été retrouvés morts gisant près d’un four de charbon. Aucune trace de violence sur les corps. Ont-ils été tués ? Par quoi ? Par qui ? Comment ? Tant de questions qui méritent des réponses.

Très tôt dans la matinée du mardi 20 octobre 2020, Aïssatou Barry et Boubacar Barry, d’un même père et d’une même mère, sont partis surveiller le champ sur instruction de leurs parents. À la tombée de la nuit, les deux enfants ne sont pas rentrés à la maison.

Le lendemain, mercredi 21 octobre 2020, leurs corps ont été retrouvés gisant auprès d’un four de charbon appartenant à leur oncle paternel, Mamadou Oury Barry.

Celui-ci est interpellé et auditionné, sans son avocat, par la brigade de recherches de Mamou devant laquelle il a nié les faits.

Ce qui éveille les soupçons

Jusqu’à la veille de la découverte macabre, il y avait encore quelques sacs de charbon au four. Dans la journée du 20 octobre 2020, ils n’étaient plus là. Devant la brigade de recherches de Mamou, Mamadou Oury Barry avait expliqué s’être rendu sur les lieux, ce jour là, dans les environs de 10h pour les faire transporter au marché.

Dans son témoignage devant l’officier de police judiciaire, Bapathé reconnaît en avoir transporté les sacs à Dounet Centre. « Dans la matinée du mardi 20 octobre 2020, Mamadou Oury Barry (l’accusé) est venu m’expliquer le contrat de transport de 10 sacs de charbon de la brousse à Dounet Centre. Nous avons discuté du transport à 5000 le sac. Il est parti envoyer les sacs de son four au bord de la route. De 12h à 15h, j’étais en train de les transporter ».

Le mobile du crime

À l’absence de preuves tangibles, les 2 corps ne présentant aucun signe de sévices, enterrés sans autopsie, les enquêteurs interrogent les habitants. Mamadou Oury est soupçonné d’être l’auteur.

Le mobile du crime serait un conflit de succession. Du moment que les corps des enfants ont été retrouvés non loin de son four à charbon, Mody Oury était le présumé auteur idéal.

Entre parenthèses, Mody Oury et Mody Woulen Barry [le père des enfants retrouvés morts], frères consanguins, se sont disputés la propriété d’un domaine. L’affaire est portée devant le tribunal de Mamou en 2010. N’ayant pas obtenu satisfaction, Mamadou Oury aurait proféré des menaces contre Mamadou Woulen Barry.

« Des indices insuffisants »

Après son audition auprès de la gendarmerie, Mody Oury est inculpé de meurtre des enfants et renvoyé devant le tribunal criminel de Mamou. Dans son verdict du 26 mai 2021, le juge a expliqué que « les seuls indices qui ont motivé son renvoi, restent le fait que les corps ont été retrouvés à proximité de son four à charbon. Que pourtant, il ressort des débats contradictoires à l’audience que l’endroit où se trouve ledit four à charbon, est non seulement un passage public, mais aussi, situé entre plusieurs champs de riz qui n’appartient pas tous à l’accusé. Que ceci étant, il convient de dire que ce seul indice n’est pas suffisant pour établir l’imputabilité des faits d’assassinat à l’encontre de Mamadou Oury Barry. Qu’à ce propos, l’article 544 du Code de procédure pénale dispose : si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite ».

Condamné à perpétuité

Relaxé par le TPI de Mamou, Mody Oury rentre à Dounet, lavé de tout soupçon, pour reprendre son train-train quotidien. Sa liberté fut de courte durée, le temps pour la partie d’interjeter appel devant la Cour d’appel de Conakry.

Celle-ci infirme le verdict rendu en première instance et condamne Mody Oury à la réclusion criminelle à perpétuité, le 14 avril 2022 dans l’affaire qui opposé celui-ci au ministère public et à Rouguiatou Barry.

Pourvoi devant la Cour suprême

Par l’entremise de son avocat, Mody Oury se pourvoit en cassation. La Cour suprême « rejette purement et simplement la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2022 rendu par la Cour d’appel de Conakry ».

Mody Oury est marié et père d’une dizaine d’enfants. Durant toute sa vie, il n’a jamais été condamné. Depuis le 14 avril 2022, le septuagénaire est détenu à la Maison centrale de Conakry où il continue de clamer son innocence. En septembre 2023, il avait entamé une grève de la faim pendant 3 jours avant d’accepter de s’alimenter à nouveau.

Bien que son sort est scellé après le rejet du pourvoi en cassation, l’arrêt de la Cour suprême étant insusceptible de recours, Mody Oury ne perd pas, pour autant, le moral, dans l’espoir, comme tout condamné, d’une éventuelle grâce présidentielle.