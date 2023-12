Dans la matinée du lundi 10 décembre, plusieurs boutiques ont été fermées par les services de la commune de Matoto pour non-paiement de taxe de location mensuelle au marché Gbessia. Les commerçants se sont insurgés contre cette décision des autorités communales.

“Aujourd’hui, nous sommes venus à la commune, mais le maire est absent. C’est Millimono, service finance, c’est lui qui gère l’affaire des taxes qui nous a expliqué. Il dit que la location dont il parle est le droit d’exercice dans le marché. C’est ça qu’il demande. Donc, il veut dire qu’on doit payer cela.

Maintenant, si on devait payer ça, c’est à eux de nous sensibiliser, de nous faire comprendre. Il ne peut pas venir comme ça, avec un papier, et dire que tu vas payer 25 000 ou 30 000″, a expliqué Mamadou Aliou Barry, antenne communale de la Chambre de commerce Matoto.

Le responsable financier de la mairie de Matoto a apporté des précisions par rapport à cette taxe. “Le marché appartient à la commune et les gens qui exercent les activités commerciales doivent payer les taxes à la commune. Il se trouve qu’il y a certains endroits dans le marché où les gens pensent qu’ils sont exemptés de ces taxes.

Cependant, quand tu es dans une activité commerciale, tu dois payer la taxe professionnelle unique (TPU) et la location stand qui est une taxe communale, payer l’hygiène et salubrité, contrôle qualité (…) vue tout ce nombre de taxes, nous, nous avons décidé d’éliminer les moyens importants dans le marché. De ce fait, les commerçants qui sont dans le marché ne payent que la TPU et les taxes journalières 1000 par personne.

Les femmes étalagistes payent à travers ce ticket. Ceux des boutiques payaient avant 2022, 15 milles et ceux dans les conteneurs payaient 10 milles. Mais vu qu’on avait du mal à recouvrir cela, nous avons décidé de mettre tout le monde au même diapason. Chacun paye 1000 fr par jour, mais il y a un groupe qui est venu ici alors qu’il n’a jamais payer de taxe. Ce qu’ils n’ont pas compris, c’est la méthodologie utilisée par le marché”, estime Mamadou Millimono.

En attendant de faire le compte rendu au maire pour voir quelle mesure entreprendre, il a été demandé à l’administrateur du marché de surseoir à l’application et de procéder à la réouverture des boutiques. Dans les jours à venir, une mission des conseillers est attendue au marché pour expliquer les nouvelles mesures et la méthode de paiement.