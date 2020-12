Un véhicule de transport en commun ‘’Renauld 505’’ en provenance de Conakry pour Labé à bord duquel il avait une dizaine de passagers, a été la cible d’une attaque à main armée des coupeurs de routes le samedi 12 décembre 2020.

Le bilan fait état de deux morts, des blessés graves et d’importantes sommes d’argent emportées. L’acte s’est produit aux environs de 4 heures du matin sur la colline de Yombokhouré, communément appelé grand Yombokhouré situé dans la commune rurale de Linsan, préfecture de Kindia.

Les assaillants étaient au nombre trois (3) sur une moto, tous armés et en tenue militaire selon Hamidou Bah, secrétaire général chargé des transports et mécanique générale à Linsan, qui a été joint au téléphone par notre correspondant.

« C’est dans la nuit du samedi entre 3 heures et 4 heures du matin que les coupeurs de route ont attaqué un 505 en provenance de Conakry pour Labé. A bord, quelques dix passagers. Ils ont ouvert le feu sur le véhicule au niveau de Yombokhouré et 4 passagers ont été atteints deux sont morts sur place. Il s’agit du Co-chauffeur et une femme tous de Labé. Le Co-chauffeur s’appelle Moussa Diallo la femme j’ignore son nom mais elle est également de Labé et les deux autres blessés sont à l’hôpital régional de Mamou pour des soins. Le chauffeur titulaire a, quant à lui, réussi à prendre la fuite. Le Co-chauffeur n’a pas eu cette chance, ils ont tiré sur lui à bout portant au niveau de son sexe. Les malfrats tous armés et habillés en tenue militaire, ont aussi emporté des sommes importantes d’argent que nous ignorons le montant exact pour le moment. » A-t-il expliqué.

Notre interlocuteur Hamidou Bah secrétaire général chargé des transports et mécanique générale à Linsan appelle l’Etat à jouer son rôle : « Pas plus d’une semaine, une attaque s’est produite à Tamagaly et ce samedi c’est encore une autre que nous assistons. Ça devient vraiment inquiétant. Il faut que les autorités se lèvent contre ces malfrats. Il faut qu’il ait des patrouilles. C’est surtout ça. » a recommandé M. Bah très frustré au bout de la ligne.

Source : AGP