Au lendemain de la publication de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, les réactions se multiplient au sein de la classe politique. Dans son arrêt rendu mercredi 12 novembre, la Cour suprême a confirmé la liste provisoire, validant neuf candidatures pour le scrutin à venir.

Parmi les voix les plus critiques, celle de Souleymane Souza Konaté, cadre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), s’est exprimée avec fermeté. Pour lui, cette étape confirme la fermeture d’un processus qu’il juge déjà compromis.

« Même si ces recours avaient abouti, qu’est-ce que cela aurait changé ? », s’est-il interrogé, estimant que « le processus électoral est verrouillé ».

Et d’ajouter : « Cette élection, telle qu’elle est imposée, n’est qu’une mascarade, marquant une nouvelle page sombre du recul démocratique de notre pays. »

Le responsable politique a également critiqué la position de certains candidats ayant choisi de participer au scrutin malgré les contestations. « Ceux qui ont choisi de participer à ce simulacre, en toute connaissance de cause, ont pris un pari dangereux : celui d’être du mauvais côté de l’histoire. Leur décision restera une tache indélébile sur leur conscience politique », a-t-il déclaré.

Souza Konaté n’a pas manqué de souligner, dans un ton amer, la proximité qu’il perçoit entre ces candidats et les soutiens du pouvoir. « Candidats et soutiens de la candidature imposée sont logés à la même enseigne : bonnet blanc et blanc bonnet. Les masques sont tombés, chacun a révélé son vrai visage », a-t-il conclu.