Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a convoqué le corps électoral guinéen pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. L’annonce a été faite ce jeudi 13 novembre 2025 à travers un décret lu sur les antennes de la RTG.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions légales en vigueur, notamment celles du Code électoral et de la Constitution. “Le corps électoral guinéen est convoqué pour le dimanche 28 décembre 2025 pour l’élection du Président de la République”, précise l’article 1er du décret.

Selon l’article 2, les bureaux de vote seront ouverts à 7 heures et fermés à 18 heures. L’article 3 du texte indique que le scrutin se déroulera à bulletin unique, conformément à l’article 79 du Code électoral.

Par ailleurs, le décret confie l’exécution de ces dispositions aux ministres de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, des Affaires étrangères, de la Justice, de la Sécurité et de la Protection civile, de la Défense nationale, ainsi qu’à ceux de l’Économie et des Finances.

La Direction générale des élections et l’ONASUR sont également chargées de veiller à l’application effective du texte conformément à l’article 341 du code électoral.