Nommé récemment procureur général près la Cour d’appel de Kankan, l’ancien procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, Algassimou Diallo, a officiellement pris fonction ce mercredi 12 novembre 2025. Lors de la cérémonie de passation dans les locaux de la Cour d’appel de Kankan, il a exprimé sa gratitude et réaffirmé son engagement à exercer ses nouvelles responsabilités avec rigueur, intégrité et respect de la loi.

Magistrat reconnu pour son professionnalisme et sa fermeté, notamment lors du procès du massacre du 28 septembre 2009, Algassimou Diallo prend fonction à un moment clé où la justice guinéenne cherche à renforcer sa crédibilité et sa proximité avec les citoyens.

Dans son discours de circonstance, il a tenu à mesurer l’importance de la mission qui lui est confiée par les plus hautes autorités du pays. « J’étais procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, aujourd’hui je suis élevé au rang de procureur général près la Cour d’appel de Kankan, avec 15 juridictions au total. Une responsabilité que je dois assumer en harmonie avec le Code de procédure pénale », a-t-il déclaré devant ses pairs et les autorités locales.

Il a également souligné le rôle de coordination et de supervision qui incombe à sa nouvelle fonction, tout en mettant en avant les valeurs d’humilité et de probité qui guideront son action. « Je suis chargé de coordonner les activités des procureurs d’instance et des juges de paix, en leur qualité de procureurs, et je m’engage à le faire avec humilité en respectant l’éthique de ma fonction, en adéquation avec le Code de procédure pénale », a-t-il ajouté.

Cette nomination s’inscrit dans la série de réaménagements retenus récemment au sein du parquet général par les autorités de la transition. Elle marque une nouvelle étape dans la carrière d’un magistrat qui a su s’imposer par sa rigueur et son sens du devoir.

À Kankan, Algassimou Diallo aura désormais la charge de veiller à la bonne application de la loi dans l’ensemble des juridictions relevant de la Cour d’appel, dans une région stratégique où la justice est appelée à jouer un rôle central dans la cohésion sociale et la lutte contre l’impunité.