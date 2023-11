Rio Tinto a sélectionné l’entreprise guinéenne SOLENE, fournisseur de solutions énergétiques, pour installer des panneaux solaires au sein du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Beyla.

Le système mis en place combinera des panneaux photovoltaïques, batteries et générateurs, pour garantir au site une alimentation électrique fiable et durable. Il permettra d’alimenter les équipements de formation, tels que les machines à souder. Il fournira également l’électricité nécessaire pour pomper l’eau provenant d’une source locale, située en profondeur, afin que les formateurs et étudiants disposent d’eau potable en quantité suffisante.

Pour rappel, la mission du CFP a été définie dans le cadre d’un accord signé en 2022 entre Rio Tinto, le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, et le cabinet de recrutement Trust Africa. Il permet chaque année à 400 jeunes Guinéens de se former à des domaines tels que la maçonnerie, la plomberie, l’électricité, la soudure, l’ingénierie en CVC ((chauffage, ventilation, climatisation) et la mécanique automobile. Les individus formés par le CFP développent des compétences qui leur permettent de travailler tant sur le projet Simandou que pour d’autres acteurs et projets du secteur minier et des infrastructures.

Conformément à l’engagement de Rio Tinto en faveur du contenu local et du transfert de compétences, l’installation d’équipements solaires et électriques servira d’exercice d’apprentissage pour les stagiaires électriciens et les enseignants du CFP. SOLENE organisera des sessions de formation pour s’assurer que les procédures de maintenance sont bien enseignées et comprises des étudiants, qui effectueront eux-mêmes la maintenance des panneaux solaires et de l’équipement électrique.

Grâce à ce nouveau contrat, SOLENE rejoint notre réseau de près de 300 entreprises guinéennes fournissant à Rio Tinto une large gamme de biens et de services, allant de l’expertise en ingénierie et en construction, à l’assainissement et à la restauration, en passant par l’installation de campements et de bureaux. Au cours du premier semestre 2023, Rio Tinto a dépensé plus de 265 millions de dollars auprès d’entreprises détenues et dirigées par des Guinéens (contre 31,5 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2022), témoignant ainsi d’une accélération des travaux de construction. Rio Tinto et ses sous-traitants emploient désormais plus de 4 800 collaborateurs en Guinée, dont 84 % de Guinéens, qui participent aux travaux de construction de la mine et des infrastructures ferroviaires.

Boubacar Sow, PDG de SOLENE, affirme : « Ce projet illustre la confiance de Rio Tinto vis à vis de l’emploi de solutions énergétiques renouvelables pour répondre à des besoins critiques en énergie. Nous sommes particulièrement reconnaissants de la confiance qu’ils ont placée dans une entreprise locale telles que la nôtre. Ce projet va aider SOLENE à monter en capacité grâce à l’accompagnement de Rio Tinto, dont les équipes ont commencé à nous soutenir avant même la signature du contrat. »

Sory Camara, étudiant en électricité au CFP de Beyla, souligne : « Avec l’appui de Rio Tinto, le CFP de Beyla a redonné une seconde chance à des personnes comme moi qui n’étaient pas diplômées. Aujourd’hui, je suis fier d’affirmer que j’ai un métier qui me permets de prendre en charge ma famille. L’amélioration des conditions d’apprentissage va encourager encore plus de jeunes de la localité à suivre une formation professionnelle au CFP de Beyla et à saisir les opportunités qu’offre le projet Simandou. »

Samuel Gahigi, Directeur Général de Rio Tinto en Guinée, conclut : « Rio Tinto s’est engagé à recruter 100 % de la main-d’œuvre non qualifiée parmi les communautés environnantes du projet Simandou. C’est pourquoi, nous considérons que nos programmes de transfert de compétences constituent un aspect essentiel de la réussite du projet et le Centre de Formation Professionnelle de Beyla – où nous formerons 400 jeunes Guinéens chaque année – en est un élément clé. Il sera désormais alimenté par une source d’énergie fiable et durable, fournie par notre partenaire guinéen SOLENE avec lequel nous sommes heureux de collaborer. »