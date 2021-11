Le ministre du budget a effectué une visite de terrain ce vendredi 11 novembre 2021, dans les locaux du guichet unique du commerce extérieur de Guinée. Un portail dont le rôle est de faciliter le pré-dédouanement, le dédouanement et le paiement en ligne de certaines marchandises en provenance de l’extérieur du pays. Moussa CISSÉ y a véhiculé les objectifs du CNRD liés à la refondation de l’État.

Prenant la parole à cette occasion, le patron du budget a indiqué que les efforts du guichet unique doivent se transmettre dans les objectifs de la refondation de l’État afin que le travail qu’ils font « soit dans l’intérêt général parce que c’est une concession de services publics. Que ce travail de mobilisation, de sécurisation de recettes soit fait dans l’intérêt général, au profit des générations futures. Il faut davantage faire en sorte que les statistiques qui sont récoltées au niveau de ce guichet, soient fiables et sincères et que la relation de collaboration avec la Douane et les autres partenaires se fassent dans des très bonnes conditions et surtout que les usagers du guichet puissent bien profiter de ce service».

Depuis le lancement de ses activités à nos jours, le taux de production de ce guichet est estimé à 85%. Pour le ministre Moussa CISSÉ, c’est un pas « énorme» mais, il précise qu’il y a des efforts à faire.

«Ils peuvent aller au delà de 100%, ce sont leurs objectifs, je pense qu’on aura des discussions sérieuses en la matière».

Chez le Directeur général du guichet unique et du commerce extérieur de Guinée, Mamoudou DIANÉ, cette visite du ministre Moussa CISSÉ, nourrit un sentiment de satisfaction. «Sa prouve à suffisance son attachement aux réformes auxquelles il a pris part à la rédaction. Au début on était à une vitesse qui n’était pas proportionnelle à la demande c’est-à-dire on partait très très vite. Les doléances du ministre ne font que renforcer ça, et nous ferons le maximum possible pour essayer d’atteindre l’objectif assigné. Le rapatriement et le transfert des devises dont le ministre faisait allusion, sont déjà à plus de 90% réalisés c’est juste pas à 100% opérationnel».

Construite et inaugurée en 2018, le guichet unique simplifie, facilite, sécurise et mobilise les recettes publiques dans la transparence.

Mamadou Saïdou DIALLO