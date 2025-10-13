Le président du Parti du renouveau et du progrès (PRP), Rafiou Sow, appelle le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) à lever la suspension frappant plusieurs formations politiques.

À la suite de l’évaluation des partis politiques organisée par ce département, plusieurs d’entre eux, dont l’UFDG, le RPG et le PRP, avaient été suspendus pour non-tenue de leurs congrès statutaires.

Après l’adoption de la nouvelle Constitution, Rafiou Sow exhorte le MATD à lever ces suspensions afin de permettre aux partis concernés de participer pleinement au processus électoral en cours. « Nous, on a été empêchés de prendre part au référendum à travers le MATD, le ministre de l’Administration du territoire, en nous suspendant », a-t-il déploré, rappelant avoir entrepris des démarches dans ce sens.

« Aujourd’hui, nous avons déposé au niveau du MATD tous les documents qu’on nous a demandés concernant notre parti. Nous demandons à lever notre suspension », a plaidé le leader du PRP.

Rafiou Sow souligne par ailleurs la nécessité d’élargir le processus électoral à l’ensemble des acteurs politiques, notamment à travers la reprise du recensement électoral.

Cet appel du leader du PRP intervient alors que la direction générale des élections (DGE) avance dans les préparatifs pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre.

Déjà, la commission financière et celle en charge de la réception des parrainages ont été officiellement installées.

Plus de 50 partis politiques ont déjà déposé déclaré sur l’honneur leur intention de présenter un candidat au scrutin.