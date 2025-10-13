L’ouverture des débats dans le procès en appel de l’ancien ministre de l’Enseignement pré universitaire et de l’Alphabétisation, Dr Ibrahima Kourouma, est de nouveau attendue ce mardi 14 octobre 2025 devant la Chambre des appels de la CRIEF (Cour de répression des infractions économiques et financières).

Selon le rôle établi par le juge Francis Kova Zoumanigui, le dossier figure à l’ordre du jour après deux précédents reports. Cette affaire, suivie de près par les observateurs judiciaires, a déjà connu deux renvois successifs pour des motifs distincts.

Le premier renvoi remonte au 29 juillet 2025, à la veille des vacances judiciaires. Ce jour-là, dès l’ouverture de l’audience, la Cour avait constaté l’absence de l’agent judiciaire de l’État et avait immédiatement interpellé le parquet sur cette absence.

Prenant la parole, le procureur spécial Aly Touré avait alors précisé que la partie civile avait pourtant été régulièrement citée : “J’ai même appelé l’un d’eux ; il m’a fait savoir qu’il n’était pas à Conakry. Le second, qui est à Conakry, n’est pas venu. J’ignore le motif de son absence. Je sollicite un renvoi pour la comparution de l’agent judiciaire de l’État”, avait-il déclaré.

Après avoir entendu les différentes parties, le juge Francis Kova Zoumanigui avait décidé de renvoyer l’affaire au mardi 7 octobre 2025, afin de permettre la citation régulière de la partie civile.

Le dernier report, intervenu le 7 octobre, avait cette fois été motivé par l’indisponibilité d’un conseiller, membre du collège de juges chargé de l’examen du dossier.

Pour rappel, Dr Ibrahima Kourouma avait été condamné en première instance à quatre ans de prison ferme et à une amende de trois milliards de francs guinéens pour des faits d’enrichissement illicite.