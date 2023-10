Le ministre des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique a annoncé ce jeudi 12 octobre 2023, la candidature de la Guinée pour l’organisation du prochain sommet Smart Africa. Pour la préparation de cette candidature qui sera défendue au cours d’une conférence ce vendredi 13 octobre 2023 à Kigali au Rwanda, Ousmane Gaoual Diallo sollicite l’appui et l’accompagnement du gouvernement.

Selon le porte-parole du gouvernement, la Guinée est en compétition avec trois autres pays de la sous-région pour l’organisation de cette rencontre.

«Je devrais prendre part ce vendredi à une conférence sur le sujet à Kigali, pour renforcer notre candidature. Nous sommes candidats et nous mobilisons les pays pour aller expliquer ce qu’on peut apporter. C’est une rencontre importante, la dernière à laquelle nous avons participé au Mozambique a connu la participation de 20 chefs d’Etat et de délégations et de 5000 personnes qui ont connu le déplacement. Donc c’est un événement africain important et que la Guinée avait obtenu l’organisation en 2020, c’est à cause de la Covid-19 que cela a été annulé », a expliqué le porte-parole du gouvernement ce jeudi dans le compte rendu du Conseil des ministres.

Déjà le ministre Ousmane Gaoual Diallo dit avoir obtenu le soutien du président de la transition et celui du Premier ministre. «Donc nous sommes le nouveau candidat. On a obtenu le soutien du Conseil avec une lettre du Premier ministre qui appuie notre candidature et une déclaration du chef de l’Etat qui affirme apporter tout son soutien au département de Télécommunications et de l’Economie numérique pour cette candidature ».