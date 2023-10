Dans le groupe C de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se disputera en Côte d’Ivoire, l’équipe nationale guinéenne affrontera le Cameroun,la Gambie et le Sénégal. Retrouvez le calendrier des matchs du Syli National lors de la phase poule.

A l’issue du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Côte d’Ivoire 2023), effectué, jeudi soir à Abidjan en Côte d’Ivoire, la sélection nationale guinéenne de football a hérité du groupe C, aux côtés du champion d’Afrique en titre sénégalais, du quintuple champion d’Afrique camerounais et de la vaillante Zambie, son bourreau lors de la dernière édition.

Le Syli National jouera ses matchs de cette phase de poules dans la ville de Yamoussoukro. Il affronte le Cameroun lors du premier match, le lundi 15 janvier à 17h GMT, puis la Gambie, le jeudi 18 janvier à 20h, et enfin le Sénégal, le mardi 23 janvier à 17h.

En bref :

15 janvier, 17h vs Cameroun

18 janvier, 20h vs Gambie

23 janvier, 17h vs Sénégal.

Le match d’ouverture de cette CAN opposera, le 13 janvier, les Éléphants Ivoiriens aux Djurtus bissau-guinéens, au stade d’Ebimpé (Abidjan).